Pio e Amedeo, dopo Belen toppano con la figlia del cantante: "Ci abbiamo costruito una carriera" (Di domenica 4 aprile 2021) dopo la bufera scatenata dal duo comico Pio e Amedeo sull'ex coppia Stefano e Belen, i due ritornano ad Amici 2020 e parlano di catcalling. Pio e AmedeoSe Pio e Amedeo intendevano fare polemica, che oggi corrisponde prevalentemente a diventare un trend su Twitter, ci sono certamente riusciti. Siamo ad Amici 20 tema è quello del catcalling, parola che da giorni arricchisce il nostro vocabolario quotidiano, in seguito alla polemica di Aurora Ramazzotti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) Ha fatto molto parlare qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, che sul suo profilo Instagram ha denunciato la cattiva pratica del catcalling, ovvero i fischi, i complimenti, le molestie verbali che molte ...

