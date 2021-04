MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Doha 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8 (Di domenica 4 aprile 2021) Manca sempre meno alla prima edizione del Gran Premio di Doha, secondo atto del Mondiale MotoGP 2021. Dopo le emozioni di settimana scorsa, i protagonisti delle due ruote si apprestano per una nuova sfida a Losail, pista che in via eccezionale accoglie un evento supplementare. La manifestazione che prenderà il via tra poche ore dovrebbe essere l’unico doubleheader del 2021. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Maverick Vinales cerca il bis dopo lo splendido successo di settimana scorsa. Lo spagnolo della Yamaha dovrà vedersela con le Ducati, velocissime nel lungo rettilineo di partenza che caratterizza l’impianto arabo. Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller, i due ufficiali della compagine di Borgo Panigale, si appestano a dare battaglia dopo aver perso il primo appuntamento sette giorni fa. Attenzione al ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Manca sempre meno alla prima edizione del Gran Premio di, secondo atto del Mondiale. Dopo le emozioni di settimana scorsa, i protagonisti delle due ruote si apprestano per una nuova sfida a Losail, pista che in via eccezionale accoglie un evento supplementare. La manifestazione che prenderà il via tra poche ore dovrebbe essere l’unico doubleheader del. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Maverick Vinales cerca il bis dopo lo splendido successo di settimana scorsa. Lo spagnolo della Yamaha dovrà vedersela con le Ducati, velocissime nel lungo rettilineo di partenza che caratterizza l’impianto arabo. Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller, i due ufficiali della compagine di Borgo Panigale, si appestano a dare battaglia dopo aver perso il primo appuntamento sette giorni fa. Attenzione al ...

