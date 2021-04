Masters1000 Miami: Jannik Sinner sconfitto, ma è solo una tappa di passaggio (Di domenica 4 aprile 2021) Non è stato il giorno di Jannik Sinner, ma di Hubert Hurkacz quello di Miami, in Florida. Nella prima Finale di un Masters1000 in carriera Jannik non centra l’obiettivo e deve arrendersi al polacco, bravo con la sua solidità a spuntarla al cospetto di Sinner che, contrariamente a quanto si è detto in questi giorni, è umano e non ha trovato quelle soluzioni nei momenti topici come era accaduto in altre circostanze. Troppi errori quelli commessi da Jannik (39 e soli 14 vincenti). Una prestazione sottotono che fa parte di un percorso di crescita che l’altoatesino sta affrontando con grande determinazione e che in breve tempo l’ha proiettato al termine di questa settimana fantastica a essere in top-25 nel ranking. Gli aspetti del gioco da migliorare sono molti: dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Non è stato il giorno di, ma di Hubert Hurkacz quello di, in Florida. Nella prima Finale di unin carrieranon centra l’obiettivo e deve arrendersi al polacco, bravo con la sua solidità a spuntarla al cospetto diche, contrariamente a quanto si è detto in questi giorni, è umano e non ha trovato quelle soluzioni nei momenti topici come era accaduto in altre circostanze. Troppi errori quelli commessi da(39 e soli 14 vincenti). Una prestazione sottotono che fa parte di un percorso di crescita che l’altoatesino sta affrontando con grande determinazione e che in breve tempo l’ha proiettato al termine di questa settimana fantastica a essere in top-25 nel ranking. Gli aspetti del gioco da migliorare sono molti: dalla ...

