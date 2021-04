Manchester United | Solskjaer annuncia | “Per lui la stagione è terminata”

(Di domenica 4 aprile 2021) Brutta tegola in casa. Intervenuto ai canali ufficiali del club inglese, l'allenatorehato che ladi Anthony Martial potrebbe essereanzitempo a causa di un infortunio al ginocchio rimediato durante gli impegni internazionali, più precisamente nel corso del match tra Francia e Kazakistan. Queste le parole dell'allenatore norvegese: "Perdere Anthony per quello che potrebbe essere il resto dellaè molto deludente, specialmente quando i rapporti e i segnali da lì (Francia) riportavano una situazione non grave".Lo stesso Deschamps, infatti, aveva parlato delle condizioni di Martial: "Anthony ha un piccolo problema al ginocchio. Non prenderà parte all'allenamento. L'idea di un infortunio grave è stata ...

