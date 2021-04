Lotta salvezza Serie A, il Torino è vivo e il Cagliari s’inguaia. Il Benevento respira (Di domenica 4 aprile 2021) Cominciano a delinearsi le gerarchie in Serie A per quanto riguarda la zona salvezza: il Torino non molla, mentre il Cagliari vede il fondo La giornata pre-pasquale di Serie A, al rientro dalla sosta per le Nazionali, è stata importante per la Lotta salvezza. Scava un solco importante il Benevento che, pareggiando contro il Parma, si porta a ben otto punti dal terzultimo posto occupato dal Cagliari tirandosi quasi definitivamente fuori dalle zone bollenti della classifica. I giallorossi, considerando anche l’andamento delle rivali, cominciano a respirare aria pulita. Al Vigorito, proprio il Parma avrebbe sperato in qualcosa di più per rilanciarsi e acquisire entusiasmo per il finale di stagione. Il pari lascia tutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Cominciano a delinearsi le gerarchie inA per quanto riguarda la zona: ilnon molla, mentre ilvede il fondo La giornata pre-pasquale diA, al rientro dalla sosta per le Nazionali, è stata importante per la. Scava un solco importante ilche, pareggiando contro il Parma, si porta a ben otto punti dal terzultimo posto occupato daltirandosi quasi definitivamente fuori dalle zone bollenti della classifica. I giallorossi, considerando anche l’andamento delle rivali, cominciano are aria pulita. Al Vigorito, proprio il Parma avrebbe sperato in qualcosa di più per rilanciarsi e acquisire entusiasmo per il finale di stagione. Il pari lascia tutto ...

Nunzio_G : -3 punti dalla SALVEZZA Casolla ci crede! Grande lotta la vertice Fantacalcio2020/21 - scaribel : @guich76 @AzzoJacopo Ragazzi ha 20 anni e un solo anno tra i professionisti, in provincia tra l'altro,in lotta per la salvezza - NotiziarioC : Serie D, lotta salvezza: le squadre coinvolte nei nove gironi - AglyJuve : La cosa positiva è che x la lotta salvezza non abbiamo fatto distinzioni e abbiamo distribuito punti a tutti o quas… - Tabdalema : @NapoliLadies Buona Pasqua a voi e forza non mollate nella lotta per la salvezza -