La giovane russa è Denise Pipitone? La verità in diretta tv a Pasquetta

LaOlesya Rostova Denise Pipitone? Sar una tvad annunciare in diretta, nel pomeriggio di Pasquetta, se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita da piccola e in cerca dei ......lato c'è la necessità di dare risposte scientifiche alla ricerca di identità della ragazza. ... anche lì, tanti anni fa, era stata rapita una bambina e qualcuno vedeva nellauna ..."Abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la ... una lettera alla redazione del programma in onda sul primo canale russo. La giovane aveva dichiarato di ...Chi è Olesya Rostova? La 20enne russa è Denise Pipitone? Sarà una tv russa ad annunciare in diretta, nel pomeriggio di Pasquetta, se il gruppo sanguigno ...