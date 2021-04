Investito e ucciso mentre era in servizio: Pontida ricorda l’appuntato Cruciani (Di domenica 4 aprile 2021) Nella mattinata di sabato 3 aprile ha avuto luogo a Pontida la cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 50° anniversario della tragica scomparsa dell’appuntato di Polizia Alceste Cruciani. Nell’occasione, è stato presentato un monumento in marmo e piantumato un ulivo, perché, attraverso la vita, non sia dispersa la memoria e il sacrificio di Alceste, il cui ricordo continua a vivere come esempio di impegno e profondo senso del dovere, al servizio della collettività. Durante la cerimonia, dopo l’intervento di Marinella Alceste, il Questore Maurizio Auriemma ha dato lettura del messaggio del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini: “Il Suo impegno e il profondo senso del dovere con cui ha onorato e servito il Paese sono virtù scolpite non solo nel monumento che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Nella mattinata di sabato 3 aprile ha avuto luogo ala cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 50° anniversario della tragica scomparsa deldi Polizia Alceste. Nell’occasione, è stato presentato un monumento in marmo e piantumato un ulivo, perché, attraverso la vita, non sia dispersa la memoria e il sacrificio di Alceste, il cui ricordo continua a vivere come esempio di impegno e profondo senso del dovere, aldella collettività. Durante la cerimonia, dopo l’intervento di Marinella Alceste, il Questore Maurizio Auriemma ha dato lettura del messaggio del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini: “Il Suo impegno e il profondo senso del dovere con cui ha onorato e servito il Paese sono virtù scolpite non solo nel monumento che ...

