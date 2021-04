Impatto frontale nella notte di Pasqua in diretta Instagram | quattro morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Impatto frontale

Gazzetta del Sud

Drammatico incidente stradale ieri sera sulla via Casilina a San Vittore, in provincia di Frosinone, al confine con la Campania. Nell'impatto frontale tra due auto hanno perso la vita quattro persone, tre giovani di Mignano Monte Lungo (Caserta) tra i 19 e i 20 anni e un 52enne. Tre delle vittime sono morte sul colpo, la quarta dopo essere stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Tragedia alla vigilia di Pasqua.