Giro delle Fiandre 2021, le Pagelle: Asgreen da 10 e lode. Van der Poel non riesce a ripetere la volata del 2020 (Di domenica 4 aprile 2021) Il danese Kasper Asgreen ha lasciato tutti di sasso battendo in volata Mathieu van der Poel e conquistando il Giro delle Fiandre 2021. Il successo del corridore della Deceuninck Quick-Step, però, è stato tutto fuorché frutto del caso. Il corridore danese si è dimostrato l’unico capace di resistere al fuoriclasse neerlandese sui muri ed è arrivato alla volata finale con la benzina necessaria per riuscire a piegare il grande favorito. Di seguito diamo i voti ai protagonisti di giornata con le nostre Pagelle. LE Pagelle DEL Giro delle Fiandre 2021 KASPER Asgreen (DECEUNINCK-QUICK STEP) VOTO 10 E lode: Il 10 e ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Il danese Kasperha lasciato tutti di sasso battendo inMathieu van dere conquistando il. Il successo del corridore della Deceuninck Quick-Step, però, è stato tutto fuorché frutto del caso. Il corridore danese si è dimostrato l’unico capace di resistere al fuoriclasse neerlandese sui muri ed è arrivato allafinale con la benzina necessaria per riuscire a piegare il grande favorito. Di seguito diamo i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDELKASPER(DECEUNINCK-QUICK STEP) VOTO 10 E: Il 10 e ...

