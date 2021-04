Covid, il tasso di incidenza in Campania è all’11%: calano le vittime (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.908 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 635 sintomatici, su 17.228 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di incidenza risulta dell’11,07%, in lieve calo rispetto all’11,92 di ieri. I dati dell’unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche 1.019 guariti e un numero di vittime, 7, per il primo giorno in netto calo rispetto alle ultime settimane. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 153, uno più di ieri, mentre quelli di degenza diminuiscono di ben 68 unità, attestandosi a 1.509. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.908 (*) di cui Asintomatici: 1.273 (*) Sintomatici: 635 (*)* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 17.228 Tamponi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.908 i nuovi positivi alin, di cui 635 sintomatici, su 17.228 tamponi molecolari analizzati. Ildirisulta dell’11,07%, in lieve calo rispetto all’11,92 di ieri. I dati dell’unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche 1.019 guariti e un numero di, 7, per il primo giorno in netto calo rispetto alle ultime settimane. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 153, uno più di ieri, mentre quelli di degenza diminuiscono di ben 68 unità, attestandosi a 1.509. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.908 (*) di cui Asintomatici: 1.273 (*) Sintomatici: 635 (*)* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 17.228 Tamponi ...

