Covid Basilicata | oggi 122 contagi e 2 morti | bollettino 4 aprile

(Di domenica 4 aprile 2021) Sono 122 i nuovida coronavirus insecondo ilcon la tabella dei dati di, 4. Registrati inoltre altri 2. 1.248 i tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono cittadini di Lauria e Vietri di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 79. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.773 (+38), di cui 4.588 in isolamento domiciliare. Sono 14.293 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 438 quelle decedute. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 185 (-2): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 17 in medicina interna ...

Le ultime news sui nuovi casi di. I numeri delle regioni:Insono 122 i nuovi casi di positivi al Sars Cov - 2 (119 sono residenti) su un totale di 1.248 tamponi ...