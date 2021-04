Boss Level - recensione (Di domenica 4 aprile 2021) Si usa dire "ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone per non finire uccisa". Roy (Frank Grillo) è messo peggio di quella gazzella. Perché lui sa che ogni maledetto giorno della sua vita, a partire da un certo punto, lui è diventato quella gazzella e sa che per quanto forte correrà, finirà ammazzato (e nei modi più fantasiosamente sadici e demolitivi). E il giorno dopo ancora e ancora, in un loop che ci è stato raccontato in altri film, a partire dal caposaldo Ricomincio da capo, passando per Edge of Tomorrow, qualche commedia teen minore, anche Source Code (con diverso spessore) e pure la serie Russian Doll, rischiando così di provocare una prematura caduta di interesse nel lettore dell'articolo. Ma così non deve essere, perché la materia viene ravvivata dal trattamento che ne fa Joe Carnahan, che anche scrive la sceneggiatura insieme a Chris e Eddie ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 aprile 2021) Si usa dire "ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone per non finire uccisa". Roy (Frank Grillo) è messo peggio di quella gazzella. Perché lui sa che ogni maledetto giorno della sua vita, a partire da un certo punto, lui è diventato quella gazzella e sa che per quanto forte correrà, finirà ammazzato (e nei modi più fantasiosamente sadici e demolitivi). E il giorno dopo ancora e ancora, in un loop che ci è stato raccontato in altri film, a partire dal caposaldo Ricomincio da capo, passando per Edge of Tomorrow, qualche commedia teen minore, anche Source Code (con diverso spessore) e pure la serie Russian Doll, rischiando così di provocare una prematura caduta di interesse nel lettore dell'articolo. Ma così non deve essere, perché la materia viene ravvivata dal trattamento che ne fa Joe Carnahan, che anche scrive la sceneggiatura insieme a Chris e Eddie ...

