VIDEO Gregorio Paltrinieri: “Ho i primi tempi al mondo e sono soddisfatto, la nostra squadra è molto forte” (Di sabato 3 aprile 2021) E’ calato il sipario per i Campionati italiani di nuoto, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo si sono assegnati gli ultimi titoli e i grandi protagonisti non hanno deluso. Gregorio Paltrinieri, nei suoi 1500 stile libero, ha dato spettacolo e, dopo aver siglato il miglior tempo al mondo in questa stagione negli 800 sl, si è ripetuto nelle trenta vasche: 14’40?38 il riscontro di super Greg che, distribuendo in maniera perfetta il proprio sforzo, ha siglato un tempo che conforta per il periodo di preparazione in cui si trova. Una prova nella quale Paltrinieri ha provato un po’ a mischiare le carte: un passaggio più lento all’inizio e poi un’accelerazione successiva. Le risposte del suo fisico, però, hanno posto dei limiti dettati da una preparazione ancora incompleta. Tuttavia le sensazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) E’ calato il sipario per i Campionati italiani di nuoto, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo siassegnati gli ultimi titoli e i grandi protagonisti non hanno deluso., nei suoi 1500 stile libero, ha dato spettacolo e, dopo aver siglato il miglior tempo alin questa stagione negli 800 sl, si è ripetuto nelle trenta vasche: 14’40?38 il riscontro di super Greg che, distribuendo in maniera perfetta il proprio sforzo, ha siglato un tempo che conforta per il periodo di preparazione in cui si trova. Una prova nella qualeha provato un po’ a mischiare le carte: un passaggio più lento all’inizio e poi un’accelerazione successiva. Le risposte del suo fisico, però, hanno posto dei limiti dettati da una preparazione ancora incompleta. Tuttavia le sensazioni ...

