Torino-Juventus, Paratici: “Deciderà Pirlo quando rientreranno Dybala, Arthur e McKennie” (Di sabato 3 aprile 2021) “McKennie, Dybala e Arthur esclusi? Di questo argomento ha parlato Pirlo, non mi dilungherei troppo. Hanno sbagliato e hanno pagato con multa ed esclusione tecnica, Deciderà il mister supportato da noi quando dovranno rientrare”. Queste le parole di Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica della Juventus, prima del derby contro il Torino, sul caso dei giocatori bianconeri sospesi (McKennie, Arthur e Dybala) per via della violazione del coprifuoco e del divieto di organizzare feste private. E sulla stracittadina contro i granata: “Oggi ci aspettiamo una bella partita, logicamente le partite di calcio sono segnate da episodi. E’ importante giocare una bella partita, con lo spirito ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “esclusi? Di questo argomento ha parlato, non mi dilungherei troppo. Hanno sbagliato e hanno pagato con multa ed esclusione tecnica,il mister supportato da noidovranno rientrare”. Queste le parole di Fabio, responsabile dell’area tecnica della, prima del derby contro il, sul caso dei giocatori bianconeri sospesi () per via della violazione del coprifuoco e del divieto di organizzare feste private. E sulla stracittadina contro i granata: “Oggi ci aspettiamo una bella partita, logicamente le partite di calcio sono segnate da episodi. E’ importante giocare una bella partita, con lo spirito ...

