The Suicide Squad | perchè due trailer così diversi?

Il primo trailer vietato ai minori di The Suicide Squad: Missione suicida e quello adatto a tutti (arrivato alcune ore fa) sono estremamente diversi. Ero deciso a non far realizzare due trailer praticamente uguali, che è una cosa che trovo seccante quando viene fatta. Se bisogna chiedere ai fan di guardarne due, diamogli una ragione per farlo, concentrandoci su aspetti diversi del film. Cast The Suicide Squad sarà interpretato da Margot Robbie (Birds of Prey, Bombshell – La Voce dello Scandalo), Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Cena (Bumblebee), Joel Kinnaman ...

