Prima filo-cinese ora atlantista puro | che confusione | sarà perché Di Maio!

(Di sabato 3 aprile 2021) Bizzarro Di Maio. Sempre più in, sempre più schiacciato nei suoi ruoli. E con un problema grande come una casa, ma anche di più: la Cina. Da una parte infatti deve cercare in tutti i modi di compiacere il neo presidente Usa Biden e il collega Blinken, dall’altra deve tenersi buona la Cina, tanto cara al capo Grillo e al M5S. Così, mentre Biden riorganizza l’offensiva diplomatica anti-, puntando anche sulla storica alleanza con l’Italia, gli Usa si ritrovano a Roma un ministro degli Esteri che non ha proprio un procoerente nelle sue posizioni con Pechino.Ma ora l’ex leader del M5s sembra riconvertito all’atlantismo, e lo ripete sempre, in ogni occasione pubblica. “In questo periodo di sfide globali senza precedenti-dal Covid-19 ai cambiamenti climatici, dall’autoritarismo agli sconvolgimenti economici e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prima filo

Tuttosport

Tale linea- imperiale, seguita anche dai successori di Sigeardo, che per lungo tempo saranno ... Laedizione della Festa del Friuli risale al 1977: fu ideata da don Francesco Placereani (Pre ...Ma sarebbe ormai solo questione di ore,di una loro convocazione per spiegare pere per segno cosa sia davvero accaduto. Oltre ad avere concesso il benestare all'allontanamento dei due, ...93' Non c'è più tempo, cala il sipario al Breda! L'Inter Primavera manca la vittoria per la quarta gara di fila: i nerazzurri durano 23', solo 0-0 con la ...Quinta vittoria consecutiva in cinque gare e vetta solitaria della classifica difesa per la JustMary Messina Cocuzza che supera in trasferta il Cus Catania. Dopo un primo quarto equilibrato (21-25) gl ...