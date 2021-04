Perché il Corriere della Sera non corregge le bufale di Salvini sul ddl Zan? (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno facendo a gara a chi la spara più grossa per parlare sulla legge contro l’omotransfobia, ostacolata nel suo percorso parlamentare da Fratelli d’Italia (ma il suo peso parlamentare è irrilevante per la calendarizzazione della discussione e del voto finale al Senato) e della Lega che, ora, fa parte del governo. E Matteo Salvini contro ddl Zan riesce a superare il primato di fake news toccato, solo qualche giorno fa al Maurizio Costanzo Show, dalla sua (ex?) alleata di Centrodestra. Il tutto pubblicato nell’intervista rilasciata oggi a Il Corriere della Sera. Senza colpo ferire. LEGGI ANCHE > Anche da Costanzo, Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl Zan «Noi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgia Meloni e Matteostanno facendo a gara a chi la spara più grossa per parlare sulla legge contro l’omotransfobia, ostacolata nel suo percorso parlamentare da Fratelli d’Italia (ma il suo peso parlamentare è irrilevante per la calendarizzazionediscussione e del voto finale al Senato) eLega che, ora, fa parte del governo. E Matteocontro ddlriesce a superare il primato di fake news toccato, solo qualche giorno fa al Maurizio Costanzo Show, dalla sua (ex?) alleata di Centrodestra. Il tutto pubblicato nell’intervista rilasciata oggi a Il. Senza colpo ferire. LEGGI ANCHE > Anche da Costanzo, Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl«Noi ...

