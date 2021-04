Musica: addio a Costance Demby, la signora della New Age (Di sabato 3 aprile 2021) New York, 3 apr. – (Adnkronos) – La musicista statunitense Constance Demby, considerata uno degli artisti più importanti della Musica New Age, pioniera della Musica ambient, è morta a Pasadena, in California, all’età di 81 anni, per complicazioni cardiache, come ha reso noto il “New York Times”. Era nata a Oakland, sempre in California, il 31 agosto 1939. Compositrice e multistrumentista, la Musica eterea di Demby, in parte suonata su strumenti da lei stessa progettati, era molto ammirata dai seguaci della spiritualità New Age. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) New York, 3 apr. – (Adnkronos) – La musicista statunitense Constance, considerata uno degli artisti più importantiNew Age, pionieraambient, è morta a Pasadena, in California, all’età di 81 anni, per complicazioni cardiache, come ha reso noto il “New York Times”. Era nata a Oakland, sempre in California, il 31 agosto 1939. Compositrice e multistrumentista, laeterea di, in parte suonata su strumenti da lei stessa progettati, era molto ammirata dai seguacispiritualità New Age. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

