Milik | col Marsiglia è già addio? Sampaoli | “Il calcio è un grande mercato Non si sa mai cosa può accadere”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 aprile 2021) Il futuro di Arek, ex giocatore del Napoli, ora al, è già in bilico. Le prestazioni della squadra e le tante richieste diper il polacco potrebbero far ipotizzare già ad undopo pochissimi mesi. La conferma, in un certo senso, arriva anche dalle parole del nuovo tecnico dei francesi Jorgeche in conferenza stampa ha commentato i rumors sul bomber.alpossibilecaption id="attachment 573593" align="alignnone" width="666", getty images/caption"Come dico spesso, ilmoderno più che ad uno sport assomiglia molto ad un", ha esordito. "Credo sia molto difficile prevedere quello ...