Milan-Sampdoria 1-1: harakiri rossonero a San Siro (Di sabato 3 aprile 2021) Una rete per parte, ma le sensazioni non sono positive in casa Milan: ennesima scelta scellerata della stagione di Theo Hernandez Una Sampdoria gagliarda arriva a un soffio dalla vittoria prestigiosa alla Scala del calcio: solo il pareggio a 3 dalla fine del giovane norvegese salva la faccia a un Milan impresentabile. In pochi avrebbero pronosticato un inizio così arrembante da parte dell’11 di Ranieri: primi venti minuti di grande calcio per i blucerchiati e Milan in affanno nel concepire trame capaci di impensierire la retroguardia ospite. Tanti errori tecnici, anche in zone pericolose del campo, che lasciano campo alle insidiose scorribande di Quagliarella e compagni: l’occasione più ghiotta capita sulla testa di Thorsby, ma l’incocciata del norvegese viene disinnescata dal solito Donnarumma. L’unico ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Una rete per parte, ma le sensazioni non sono positive in casa: ennesima scelta scellerata della stagione di Theo Hernandez Unagagliarda arriva a un soffio dalla vittoria prestigiosa alla Scala del calcio: solo il pareggio a 3 dalla fine del giovane norvegese salva la faccia a unimpresentabile. In pochi avrebbero pronosticato un inizio così arrembante da parte dell’11 di Ranieri: primi venti minuti di grande calcio per i blucerchiati ein affanno nel concepire trame capaci di impensierire la retroguardia ospite. Tanti errori tecnici, anche in zone pericolose del campo, che lasciano campo alle insidiose scorribande di Quagliarella e compagni: l’occasione più ghiotta capita sulla testa di Thorsby, ma l’incocciata del norvegese viene disinnescata dal solito Donnarumma. L’unico ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - _lorenzo_22 : Ma davvero gli interisti si sono tolti Candreva per prendere quel bidone di Hakimi? #MilanSampdoria #MilanSamp… - UCSampdoriaFeed : Milan-Samp 1-1, regalo di Hernandez a Quagliarella, pari di Hauge -