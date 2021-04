Mahmood nella bufera, difende il Ddl Zan ma scatena le ire Lgbt: essere gay non è una scelta (Di sabato 3 aprile 2021) Mahmood difende il Ddl Zan ma scatena le ire del mondo Lgbt: non deve dire che essere gay è una scelta e che, a volte, ci si nasce. È un decalogo complesso, quello dell’universo arcobaleno. E guai a uscire dal seminato di regole e precetti che ne disciplinano appartenenza e manifesto. Peggio mi sento se poi, in giorni come questi, in cui giovani artisti e proseliti del rito omotransgender, si sono scatenati a protestare contro la diffidenza, a partire dalla tempistica, di parte del parlamento nei confronti del disegno di legge sull’omofobia. Che, invece, Pd, Movimento 5 stelle, Italia viva, gruppo Misto e quello delle Autonomie, chiedono che venga calendarizzato a breve. Un tema divisivo che ora, dunque, rischia di spaccare lo stesso universo Lgbt che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021)il Ddl Zan male ire del mondo: non deve dire chegay è unae che, a volte, ci si nasce. È un decalogo complesso, quello dell’universo arcobaleno. E guai a uscire dal seminato di regole e precetti che ne disciplinano appartenenza e manifesto. Peggio mi sento se poi, in giorni come questi, in cui giovani artisti e proseliti del rito omotransgender, si sonoti a protestare contro la diffidenza, a partire dalla tempistica, di parte del parlamento nei confronti del disegno di legge sull’omofobia. Che, invece, Pd, Movimento 5 stelle, Italia viva, gruppo Misto e quello delle Autonomie, chiedono che venga calendarizzato a breve. Un tema divisivo che ora, dunque, rischia di spaccare lo stesso universoche ...

SecolodItalia1 : Mahmood nella bufera, difende il Ddl Zan ma scatena le ire Lgbt: essere gay non è una scelta - paopao76 : Io tendo a fidarmi delle persone e per quanti merdoni possa aver pestato Mahmood ad oggi credo, come dice nella sto… - SennaGianMarco : RT @ManuelPeruzzo: Mahmood difende la legge zan contro l'omofobia e per farlo racconta che ha subito bullismo per tutta una serie di cose n… - AriellaAmie : RT @ManuelPeruzzo: Mahmood difende la legge zan contro l'omofobia e per farlo racconta che ha subito bullismo per tutta una serie di cose n… - forgetfulpvixie : okay raga falso allarme Mahmood è innocente il giornalismo italiano è una merda tutto nella norma. -