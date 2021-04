Gaia Zorzi: chi è la sorella dell’ormai “famoso” Tommaso Zorzi (Di sabato 3 aprile 2021) Gaia Zorzi è la sorella di Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera ci saranno i titoli di coda di questa edizione del Grande Fratello Vip e Tommaso è uno dei concorrenti candidati alla vittoria. Gaia Zorzi, classe 1998 è la sorella minore di Tommaso, volto conosciuto a chi da tempo frequenta il feed dell’influencer milanese, diventata popolare dopo le breve apparizioni al Grande Fratello Vip in cui ha supportato il suo Big Brother (insieme hanno partecipato a un’esilarante puntata di Cortesie per gli ospiti ndr). Parlantina pungente, humor inglese, risata contagiosa, sono bastati pochi minuti per far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)è ladi, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera ci saranno i titoli di coda di questa edizione del Grande Fratello Vip eè uno dei concorrenti candidati alla vittoria., classe 1998 è laminore di, volto conosciuto a chi da tempo frequenta il feed dell’influencer milanese, diventata popolare dopo le breve apparizioni al Grande Fratello Vip in cui ha supportato il suo Big Brother (insieme hanno partecipato a un’esilarante puntata di Cortesie per gli ospiti ndr). Parlantina pungente, humor inglese, risata contagiosa, sono bastati pochi minuti per far ...

