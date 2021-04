Gabriele Muccino esce dalla giuria dei David di Donatello: “Mai più i miei film in gara” (Di sabato 3 aprile 2021) Il cineasta Gabriele Muccino ha annunciato su Twitter l'ipotesi di una rottura definitiva tra lui e i David di Donatello. Il cineasta Gabriele Muccino ha annunciato su Twitter l'ipotesi di una rottura definitiva tra lui e i David di Donatello. Esordisce dicendo: "Sto meditando di uscire dall'Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo." Gabriele Muccino aggiunge poi, nei due tweet successivi, la motivazione alla base del suo gesto: "Mi tiro fuori con amarezza, non certo invidia, per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Il cineastaha annunciato su Twitter l'ipotesi di una rottura definitiva tra lui e idi. Il cineastaha annunciato su Twitter l'ipotesi di una rottura definitiva tra lui e idi. Esordisce dicendo: "Sto meditando di uscire dall'Accademia deidicome giurato e non presentare mai più in futuro iin. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo."aggiunge poi, nei due tweet successivi, la motivazione alla base del suo gesto: "Mi tiro fuori con amarezza, non certo invidia, per ...

