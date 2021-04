Decreto Sostegni, rinnovato il reddito di emergenza: a chi spetta (Di sabato 3 aprile 2021) A chi spetta il reddito di emergenza inserito nel Decreto Sostegni. Ecco le indicazioni date dall’Inps. ROMA – A chi spetta il reddito di emergenza inserito nel Decreto Sostegni? L’Inps in una nota, riportata da ipsoa.it, ha dato tutte le indicazioni sui beneficiari della misura. Un provvedimento che il premier Draghi, su spinta di tutti i partiti della maggioranza, ha reso necessario per aiutare le famiglie in difficoltà. Possibile un incremento della cifra con un secondo Decreto Sostegni, ma molto dipenderà dall’andamento della pandemia e dalla situazione economica italiana. reddito di emergenza, a chi spetta Il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) A chiildiinserito nel. Ecco le indicazioni date dall’Inps. ROMA – A chiildiinserito nel? L’Inps in una nota, riportata da ipsoa.it, ha dato tutte le indicazioni sui beneficiari della misura. Un provvedimento che il premier Draghi, su spinta di tutti i partiti della maggioranza, ha reso necessario per aiutare le famiglie in difficoltà. Possibile un incremento della cifra con un secondo, ma molto dipenderà dall’andamento della pandemia e dalla situazione economica italiana.di, a chiIl ...

