Chi l’ha visto? Federica Sciarelli sul punto di mollare un anno fa: la confessione (Di sabato 3 aprile 2021) Federica Sciarelli è tornata sulle voci che lo scorso anno la vedevano pronta a lasciare Chi l’ha visto? La conduttrice ha anche parlato dell’ultima svolta che il suo programma ha portato al caso di Denise Pipitone. Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l’ha visto? Circa un anno fa girava la voce che Federica Sciarelli fosse prossima a lasciare Chi l’ha visto? Dopo quasi 20 anni di conduzione. All’epoca dei fatti TV Blog aveva riportato indiscrezioni provenienti direttamente dalla Rai che riferivano di un possibile cambio di conduzione. La notizia era arrivata poco dopo l’annuncio della fine de La prova del cuoco e. A distanza di un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021)è tornata sulle voci che lo scorsola vedevano pronta a lasciare Chi? La conduttrice ha anche parlato dell’ultima svolta che il suo programma ha portato al caso di Denise Pipitone.pronta a lasciare Chi? Circa unfa girava la voce chefosse prossima a lasciare Chi? Dopo quasi 20 anni di conduzione. All’epoca dei fatti TV Blog aveva riportato indiscrezioni provenienti direttamente dalla Rai che riferivano di un possibile cambio di conduzione. La notizia era arrivata poco dopo l’annuncio della fine de La prova del cuoco e. A distanza di un ...

Advertising

EnricoLetta : Per il PD serve un #decretoImprese che intervenga sui costi fissi, per dare risposte a imprenditori e lavoratori ch… - DSantanche : Torno sulle adozioni gay: per me conterà sempre la tutela del bambino, di chi non ha voce. Ribadisco l'ovvio: un pa… - lucianonobili : E anche la mia mamma ha avuto la sua prima dose di #vaccino! Vaccinare il più possibile, a partire da anziani e fra… - Chiaramilanista : RT @Rossonerosempr1: @TheoHernandez Chi sbaglia e ha l’umiltà di ammetterlo avrà comunque il sostegno dei tifosi. Chi prende 7 milioni l’an… - ilfattovideo : Fedez in diretta con Alessandro Zan: “La legge contro l’omotransfobia non toglie diritti a nessuno, ma li dà a chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE