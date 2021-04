Bottiglie incendiarie lanciate contro centro vaccinale: aperta un'inchiesta (Di sabato 3 aprile 2021) Il sindaco Emilio Del Bono ha commentato ai microfoni di Tgcom24: "Un gesto che lascia sbigottiti". La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per finalità eversiva. I danni hanno interessato un ... Leggi su isnews (Di sabato 3 aprile 2021) Il sindaco Emilio Del Bono ha commentato ai microfoni di Tgcom24: "Un gesto che lascia sbigottiti". La Procura di Brescia ha aperto un'per finalità eversiva. I danni hanno interessato un ...

MetaErmal : Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale di #Brescia. Niente, non ce la facciamo. - Tg3web : Due bottiglie incendiarie lanciate all'alba contro un centro vaccinale di Brescia. Episodio che avviene all'indoman… - repubblica : ?? Coronavirus, due bottiglie incendiarie nella notte contro il centro vaccini a Brescia - frittella_r : RT @MetaErmal: Bottiglie incendiarie contro un centro vaccinale di #Brescia. Niente, non ce la facciamo. - maldinapoli : RT @paolomaggioni: Vorrei farti parlare con un ottantenne blindato in casa da 13 mesi. O con una infermiera in corsia dal primo giorno, sen… -