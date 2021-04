(Di sabato 3 aprile 2021) Riccardo, jolly di fascia e non solo del, si è raccontato a Football&Life tornando anche sulla vittoria clamorosa alla Stadium contro lama soffermandosi anche sulle maggiori differenze tra il campionato cadetto diB e il massimo torneo di A.: "Con la"caption id="attachment 1116303" align="alignnone" width="868"(getty images)/caption"LainA si prepara mentalmente tutta la settimana. Mister Inzaghi e il suo staff sono maniacali e sono anche degli eccellenti motivatori", ha spiegato. "L’attenzione rivolta ai dettagli nasce in allenamento e viene replicata in ...

Advertising

FT_Total : XI BENEVENTO: Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula XI PAR… - ItaSportPress : Benevento, Improta: 'Battere la Juventus partita storica. La differenza tra Serie A e B è...' -… - ProfidiAndrea : ?? Formazione #Benevento, verso il 3-5-2? Occhio a Lapadula e Viola ????: Montipò; Barba, Glik/Caldirola, Tuia, Impro… - Footbal82206158 : Intervista esclusiva a Riccardo Improta del @bncalcio Calcio, che ci ha parlato della sua vita, della sua carriera… - ParmaLiveTweet : Benevento, Improta: 'Parma squadra forte che non si aspettava una situazione così' -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Improta

Calciomercato.com

- Parma(3 - 5 - 2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Schiattarella, Ionita,; Lapadula, Gaich. All.: F. Inzaghi. Parma (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, ...Commenta per primo Riccardo, jolly di fascia del, si è raccontato a Football&Life : 'La partita in Serie A si prepara mentalmente tutta la settimana. Mister Inzaghi e il suo staff sono maniacali e sono anche ...Diretta Benevento Parma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 29^ giornata di Serie A.Benevento Inzaghi vuole chiudere i conti per la salvezza dopo l’impresa di Torino. Tornano quasi tutti gli indisponibili a parte Letizia, una sola novità risptto a Torino, il ritorno di Glik che dopo ...