X Factor nuovo conduttore al posto di Cattelan, il rumor sorprende (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. X Factor nuovo conduttore, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, ii rumors tirano fuori alcuni nomi, ecco chi sono. E’ notizia di diverso tempo fa quella che Alessandro Cattelan non sarà più il conduttore del programma musicale di Sky visto anche il suo passaggio su Rai Uno ormai reso ufficiale. Si è partiti quindi alla ricerca Leggi su youmovies (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. X, dopo l’addio di Alessandro, iis tirano fuori alcuni nomi, ecco chi sono. E’ notizia di diverso tempo fa quella che Alessandronon sarà più ildel programma musicale di Sky visto anche il suo passaggio su Rai Uno ormai reso ufficiale. Si è partiti quindi alla ricerca

Advertising

_fentybeesly : Pensando seriamente a un nuovo talent show mix tra X Factor e Amici condotto dalla Ventura su Rai 2 in cui drama ad… - MusicInContact : Ruggero Ricci feat. Dylan: i due ex X Factor insieme su “Saturno e il tuo nome”, un piccolo e prezioso gioiello del… - socialfactorit : RT @enricogualandi: Siamo online con un nuovo progetto sviluppato da @socialfactorit per @OrtoRomi: - Coach_Factor : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 124: La rotazione in P1' su @Spreaker #allenamento #allenatore #barbolini #coach #drill… - Coach_Factor : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 124: La rotazione in P1' su @Spreaker #allenamento #barbolini #conegliano #drill… -