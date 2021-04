Salvini con Orban lancia il rinascimento europeo Pd | Scelta grave e inopportuna

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il leader della Lega apre il cantiere dele a Budapest incontra il leader ungherese e il polacco Morawiecki per un'alleanza sovranista: 'Puntiamo ad essere i primi come ...

I dati illustrati da Corrado Formigli in tv mostrano la corsa degli inseguitori del partito di, stabilmente al primo postoil 23,5% ma ormai lontanissimo dai fasti delle Europee del 2019 ...Il leader della Lega apre il cantiere del rinascimento europeo e a Budapest incontra il leader ungherese e il polacco Morawiecki per un'alleanza sovranista: 'Puntiamo ad essere i primi come ...L’esponente democratico responsabile del Lavoro nel governo Draghi spiega: “Sbagliato andare con chi non ha mai aiutato né l’Italia è né l’Europa.I dati illustrati da Corrado Formigli in tv mostrano la corsa degli inseguitori del partito di Salvini, stabilmente al primo posto con il 23,5% ma ormai lontanissimo dai fasti delle Europee del 2019 ...