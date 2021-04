Riders, ecco perché l’accordo con Just Eat è solo il primo passo nel riconoscimento dei diritti (Di venerdì 2 aprile 2021) Lunedì 29 marzo è stato siglato il primo accordo sindacale a livello nazionale tra le parti sociali e Just Eat Take Away Express (multinazionale operante del settore del delivery food), accordo che riconosce i Riders come lavoratori subordinati, aventi diritto a tutte le tutele che ne discendono: ferie, malattia, contributi, permessi, mensilità aggiuntive, paga oraria, maggiorazioni, Tfr e così via. In seguito a molti anni di lotta e a numerose controversie giudiziali – dopo che diverse vite si sono interrotte sull’asfalto in seguito ad incidenti sul lavoro –, si è conclusa una prima tappa fondamentale verso una tutela piena e incondizionata di queste lavoratrici e lavoratori. Grazie a questo accordo si è assistito all’emersione di un numero importante di lavoratori (circa 4000), i quali da domani non saranno più costretti a firmare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Lunedì 29 marzo è stato siglato ilaccordo sindacale a livello nazionale tra le parti sociali eEat Take Away Express (multinazionale operante del settore del delivery food), accordo che riconosce icome lavoratori subordinati, aventi diritto a tutte le tutele che ne discendono: ferie, malattia, contributi, permessi, mensilità aggiuntive, paga oraria, maggiorazioni, Tfr e così via. In seguito a molti anni di lotta e a numerose controversie giudiziali – dopo che diverse vite si sono interrotte sull’asfalto in seguito ad incidenti sul lavoro –, si è conclusa una prima tappa fondamentale verso una tutela piena e incondizionata di queste lavoratrici e lavoratori. Grazie a questo accordo si è assistito all’emersione di un numero importante di lavoratori (circa 4000), i quali da domani non saranno più costretti a firmare ...

