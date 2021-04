Prima puntata di Un Passo dal Cielo 6, per Francesco Neri l’ennesima tragedia (Di venerdì 2 aprile 2021) La bella location delle Dolomiti venete sono le grandi protagoniste della Prima puntata di Un Passo dal Cielo 6. Presentata con il sottotitolo I Guardiani, la sesta stagione della fiction parte bene in termini di ascolti: 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share. Un debutto non da record, ma in crescita rispetto allo scorso ciclo di episodi (4.333.000 – 21.2%). La Prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 ha svelato, come già anticipato dal promo di Rai1, che Emma, il grande amore di Francesco Neri, è morta. Con un salto temporale di alcuni anni, l’ex capo della forestale vive comunque sereno e in pace con se stesso, consapevole che lui e la giovane etologa hanno vissuto un breve ma intenso amore, culminato poi col ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) La bella location delle Dolomiti venete sono le grandi protagoniste delladi Undal6. Presentata con il sottotitolo I Guardiani, la sesta stagione della fiction parte bene in termini di ascolti: 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share. Un debutto non da record, ma in crescita rispetto allo scorso ciclo di episodi (4.333.000 – 21.2%). Ladi Undal6 ha svelato, come già anticipato dal promo di Rai1, che Emma, il grande amore di, è morta. Con un salto temporale di alcuni anni, l’ex capo della forestale vive comunque sereno e in pace con se stesso, consapevole che lui e la giovane etologa hanno vissuto un breve ma intenso amore, culminato poi col ...

