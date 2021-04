Petrolio, si riaprono i rubinetti. Prezzi in risalita (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – A sorpresa i produttori di Petrolio Opec+ trovano l’intesa per un aumento della produzione di oro nero a partire da maggio, dopo il quadro di ripresa economica post pandemica. Alla chiusura di ieri a New York, il greggio WTI del Texas è salito del 3,87% a 61,45 dollari al barile, mentre il Brent londinese è cresciuto a 64,86 dollari (+3,38%). I produttori di greggio si sono quindi accordati per un parziale allentamento della stretta produttiva attuata nel periodo dell’emergenza Covid, che oggi sottrae circa 7 milioni di barili al giorno al mercato. La decisione è stata assunta dai produttori di Petrolio in seguito a pressioni interne ed esterne al cartello, per fornire un quantitativo sufficiente a sostenere la ripresa economica, evitare un effetto boomerang ed abbassare i prezzi del Petrolio dagli attuali 60 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – A sorpresa i produttori diOpec+ trovano l’intesa per un aumento della produzione di oro nero a partire da maggio, dopo il quadro di ripresa economica post pandemica. Alla chiusura di ieri a New York, il greggio WTI del Texas è salito del 3,87% a 61,45 dollari al barile, mentre il Brent londinese è cresciuto a 64,86 dollari (+3,38%). I produttori di greggio si sono quindi accordati per un parziale allentamento della stretta produttiva attuata nel periodo dell’emergenza Covid, che oggi sottrae circa 7 milioni di barili al giorno al mercato. La decisione è stata assunta dai produttori diin seguito a pressioni interne ed esterne al cartello, per fornire un quantitativo sufficiente a sostenere la ripresa economica, evitare un effetto boomerang ed abbassare i prezzi deldagli attuali 60 ...

Advertising

DividendProfit : Petrolio, i Paesi Opec+ riaprono i rubinetti. Quotazioni in risalita - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Petrolio, i Paesi Opec+ riaprono i rubinetti. Quotazioni in risalita - repubblica : Petrolio, i Paesi Opec+ riaprono i rubinetti. Quotazioni in risalita - rep_economia : Petrolio, i Paesi Opec+ riaprono i rubinetti. Quotazioni in risalita [aggiornamento delle 10:13] -