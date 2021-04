Pagliuca lancia bordate alla Juventus | “nel 1998 ci rubarono lo scudetto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 aprile 2021) Gianlucanon è mai banale, l’ex portiere dell’Inter mette nel mirino ancora una volta lae hatonei confronti del club bianconero. “Nelcilo”, sono le dichiarazioni a StatsPerform che hanno fatto rumore, il riferimento èstagione 1997-che si concluse con il titolo ai bianconeri con 74 punti in classifica, 5 in più dell’Inter. “Con la tecnologia avrei unoin più”, ha ribadito. L’ex portiere ha parlato di “gol di mezzo metro dentro la linea di porta non convalidati”, con riferimentosfida dellacontro l’Empoli e Udinese, gli episodi riguardano i gol non convalidati a ...