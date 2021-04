Ospedale Covid in Fiera, il Comune di Bari blocca il parcheggio: "Non è autorizzato" (Di venerdì 2 aprile 2021) L'area è di fronte all'ingresso della maxi struttura per l'emergenza: è di proprietà dell'ente Fiera ed è gestita dall'Amtab. In Procura c'è anche un esposto di Antonella Laricchia (M5S) Leggi su repubblica (Di venerdì 2 aprile 2021) L'area è di fronte all'ingresso della maxi struttura per l'emergenza: è di proprietà dell'enteed è gestita dall'Amtab. In Procura c'è anche un esposto di Antonella Laricchia (M5S)

Advertising

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, l’ospedale Sacco di Milano apre candidature per sperimentare Reithera: l’indennità massima sarà… - LegaSalvini : ZANGRILLO: “UN ANNO FA I PAZIENTI COVID IN OSPEDALE ERANO IL 50%, ORA SONO IL 13%” - silvano46 : Covid, Zangrillo: '8 persone su 10 sono in ospedale per altre malattie' - Imola Oggi - marcjulietbella : RT @LegaSalvini: ZANGRILLO: “UN ANNO FA I PAZIENTI COVID IN OSPEDALE ERANO IL 50%, ORA SONO IL 13%” -