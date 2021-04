Omotransfobia | cosa non va della legge?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorni, per fortuna, si è tornato a parlare del disegno dicontro l’, ovvero la modificaMancino contro il razzismo (articoli 604-ter del codice penale) che permetterebbe di riconoscere il crimine d’odio verso le persone LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) e disabilità, indebolito decisamente dall’introduzione dell’articolo 4 sulla “libertà di espressione” (con molte virgolette). Sono molti gli artisti e influencer che hanno mostrato vicinanza alla comunità LGBT+, esponendosi a favorecontro l’. Fedez, Elodie e Levante in queste ore si sono spesi con dichiarazioni che apprezziamo e per cui li ringraziamo. Ci sentiamo però in dovere di fare alcuni chiarimenti in più per dare modo a tutti di comprendere ...