L' assegno unico ed ipocrita per i figli che non facciamo più

In questi giorni si fa un gran parlare di un nuovo nato nel panorama normativo: l'assegno unico universale che verrà erogato a tutte le famiglie che abbiano figli a carico, fino ai ventun anni di questi ultimi. Il tam tam mediatico stuzzica i palati presentandolo come una panacea per tutti i mali, un aiuto concreto alle famiglie ed un importante incentivo alla natalità che, in Italia, è ai livelli drammatici del panda gigante della Cina centrale. O forse persino peggio. E c'è poco da scherzare se solo si considera che l'ISTAT ha appena pubblicato - a fine marzo - i dati del 2020 e, nel suo drammatico report, ha sottolineato come, nell'anno del Covid, vi è stato un nuovo record negativo che ha portato la popolazione residente in Italia a ridursi di quasi 384mila unità, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze.

