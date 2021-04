Il video di Piazzapulita sugli operatori no-vax di Fiano Romano costretti a vaccinarsi (Di venerdì 2 aprile 2021) Un servizio di Luca Bertazzoni per Piazzapulita racconta come hanno preso gli operatori sanitari no-vax di Fiano Romano l’obbligo introdotto dal decreto legge 1 aprile n. 44 del governo Draghi. Il servizio di Piazzapulita ricorda che a gennaio i dipendenti della Casa di riposo e riabilitazione di Fiano Romano si sono rifiutati in blocco di ricevere il vaccino anti Covid. A due mesi di distanza, il peggio è successo: la maggior parte degli anziani ospiti si è infettata. Per fortuna, almeno loro le dosi le avevano accettate. Anche nella RSA di Bagno di Romagna, dove La7 era già stata a gennaio, alcuni operatori continuano a rifiutarsi. Alla vigilia del decreto che rende obbligatorio il vaccino per il personale sanitario, Bertazzoni è tornato a sentire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Un servizio di Luca Bertazzoni perracconta come hanno preso glisanitari no-vax dil’obbligo introdotto dal decreto legge 1 aprile n. 44 del governo Draghi. Il servizio diricorda che a gennaio i dipendenti della Casa di riposo e riabilitazione disi sono rifiutati in blocco di ricevere il vaccino anti Covid. A due mesi di distanza, il peggio è successo: la maggior parte degli anziani ospiti si è infettata. Per fortuna, almeno loro le dosi le avevano accettate. Anche nella RSA di Bagno di Romagna, dove La7 era già stata a gennaio, alcunicontinuano a rifiutarsi. Alla vigilia del decreto che rende obbligatorio il vaccino per il personale sanitario, Bertazzoni è tornato a sentire ...

