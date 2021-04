Gruppo Langosteria | alla conquista di Parigi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un sogno che si avvera. O forse si può parlare anche di una visione di alcuni anni fà, quando a Parigi nella mente vulcanica di Enrico Buonocore iniziava a prendere forma la Langosteria, il suo ristorante, poi diventato un Gruppo, che oggi conta quattro locali: Langosteria (2007), Langosteria Bistrot (2012), Langosteria Café (2016) e Langosteria Paraggi (2017), di cui è fondatore e Ceo. Ed ecco la realtà: il Gruppo Langosteria aprirà prossimamente un nuovo ristorante a Parigi in partnership con Cheval Blanc Paris, la nuova Maison dell’omonimo gruppo facente capo a LVMH, un’oasi esclusiva progettata da Peter Marino, audace, contemporanea e allo stesso tempo omaggio alla tradizione Art Déco.

