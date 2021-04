Gossip News | Diletta Leotta è incinta? Anna Pettinelli una furia ad Amici | “Sei ciuccio e presuntuoso”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 2 aprile 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die Can Yaman, difuriosa con Aka7even ad, della finale die della programmazione televisiva prevista per questa sera.e Can sono in dolce attesa? Sono settimane … L'articolo proviene da Velvet