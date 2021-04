Furto in casa di Diletta Leotta a Milano: presa la banda che tentò la rapina (Di venerdì 2 aprile 2021) Vi ricordate del Furto in casa a Milano di Diletta Leotta? I ladri fecero un colpo di 150 mila euro. Adesso però la giustizia a fatto il suo corso e sono stati catturati. Com’è andata? Nella notte dello scorso 6 giugno 2020 una banda di ladri entrò in casa di Diletta Leotta e le rubò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Vi ricordate delindi? I ladri fecero un colpo di 150 mila euro. Adesso però la giustizia a fatto il suo corso e sono stati catturati. Com’è andata? Nella notte dello scorso 6 giugno 2020 unadi ladri entrò indie le rubò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BountyK27602455 : RT @claudio_2022: I ladri giù dal tetto e il colpo da 150mila euro nella casa di Diletta Leotta a Milano 5 persone in manette, 4 uomini e… - andiamoviaora : RT @claudio_2022: I ladri giù dal tetto e il colpo da 150mila euro nella casa di Diletta Leotta a Milano 5 persone in manette, 4 uomini e… - Fede_Spera86 : RT @claudio_2022: I ladri giù dal tetto e il colpo da 150mila euro nella casa di Diletta Leotta a Milano 5 persone in manette, 4 uomini e… - ALFO100897 : RT @claudio_2022: I ladri giù dal tetto e il colpo da 150mila euro nella casa di Diletta Leotta a Milano 5 persone in manette, 4 uomini e… - _cieloitalia : RT @claudio_2022: I ladri giù dal tetto e il colpo da 150mila euro nella casa di Diletta Leotta a Milano 5 persone in manette, 4 uomini e… -