Formula Regional by Alpine | Hadjar al comando nei test

Advertising

siciliamotori : Gabriele Minì, da Imola, nuova sede del primo appuntamento stagionale della Formula Regional, si comincia a fare su… - f1_notizie : 26.03.21 LA FORMULA REGIONAL GARA DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEL FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DE… - Motorsport_IT : #FormulaRegional | Paul Ricard, Day 2: Hadjar è il leader generale - _DMS16 : @emmaaax55 La Formula Regional European Championship by Alpine dará comienzo en el Formula 1 Pirelli Gran Premio De… - federicob95 : RT @P300it: Formula Regional | Test Paul Ricard, Day 1: Hadjar e Saucy appaiati in testa ? di Daniele Botticelli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Regional

Autosprint.it

Test pre - stagionali andati in archivio, adesso laby Alpine attende solo Imola, nel fine settimana del 18 aprile, per fare "compagnia" alla1 e cominciare il suo campionato. La combinata Il miglior biglietto da visita è stato ...Lo aveva detto David Vidales facendo rotta insieme al team Prema verso il circuito di Le Castellet in Francia, ultima sede dei test collettivi dellaby Alpine che in precedenza aveva ...Secondo giorno, pomeriggio: Vidales mette tutti in riga Nell'ultimo turno di prove a disposizione della Formula Regional by Alpine a spiccare è stato David Vidales, pilota della Prema.Il giapponese dell'AlphaTauri ha stupito al debutto in F1 non solo per il nono posto, ma anche per i sorpassi da urlo effettuati in gara. Qualche piccolo errore, però, ha macchiato il suo weekend altr ...