Dossena | “Non tutti possono dire di aver segnato al Real in Champions come me”

Andrea Dossena ha vestito la maglia del Liverpool 31 volte, tra l'estate 2008 e gennaio 2010, in cui ha vissuto da protagonista notti davvero magiche, come quando ha segnato il suo primo gol con la maglia dei Reds contro il Real Madrid in Champions League e la rete contro il Manchester United a Old Trafford. È proprio da queste diapositive, che comincia la sua intervista al Guardian. Penso sia meglio segnare davanti ai propri tifosi. Ovviamente è meraviglioso anche zittire i tifosi di casa, specialmente se sono quelli dello United: tutti sanno che tipo di rivalità c'è tra le due squadre, ma quando segni vuoi urlare e vedere i tifosi che saltano. E non tutti possono dire di aver segnato al Real Madrid in Champions League.

