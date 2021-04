Covid, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: a Bergamo 264 nuovi positivi (Di venerdì 2 aprile 2021) Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono 3.941 i nuovi positivi (6,8%). I guariti/dimessi sono 3.221. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 57.421 (di cui 37.409 molecolari e 20.012 antigenici) totale complessivo: 8.286.122 – i nuovi casi positivi: 3.941 (di cui 197 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 616.293 (+3.221), di cui 6.068 dimessi e 610.225 guariti – in terapia intensiva: 857 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.703 (-120) – i decessi, totale complessivo: 30.959 (+97) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.273 di cui 537 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in(-3) e nei reparti (-120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono 3.941 i(6,8%). I guariti/dimessi sono 3.221. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 57.421 (di cui 37.409 molecolari e 20.012 antigenici) totale complessivo: 8.286.122 – icasi: 3.941 (di cui 197 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 616.293 (+3.221), di cui 6.068 dimessi e 610.225 guariti – in: 857 (-3) – i ricoverati non in: 6.703 (-120) – i decessi, totale complessivo: 30.959 (+97) Icasi per provincia: Milano: 1.273 di cui 537 a Milano ...

