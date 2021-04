Carcere di Pesaro: casi positivi in continua crescita, adesso sono 58 (Di venerdì 2 aprile 2021) Pesaro - Numeri Covid in continua e progressiva crescita su base nazionale e anche nelle realtà locali come quella di Pesaro dove i detenuti positivi adesso sono 58, addirittura 12 in più rispetto all'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021)- Numeri Covid ine progressivasu base nazionale e anche nelle realtà locali come quella didove i detenuti58, addirittura 12 in più rispetto all'...

Ultime Notizie dalla rete : Carcere Pesaro Carcere di Pesaro: casi positivi in continua crescita, adesso sono 58 PESARO - Numeri Covid in continua e progressiva crescita su base nazionale e anche nelle realtà locali come quella di Pesaro dove i detenuti positivi adesso sono 58, addirittura 12 in più rispetto all'ultima rilevazione di tre giorni fa. L'aumento sostanziale dei positivi nelle carceri crea molta preoccupazione ...

Aldo Di Giacomo: negli ultimi cinque giorni sono aumentati i detenuti ed i poliziotti penitenziari positivi. ... uguale nel carcere di Rebibbia Femminile a fronte di 24 segnalati ne risulterebbero una ... Asti con 49 e Pesaro e Reggio Emilia con 46. Per quanto riguarda i poliziotti penitenziari la regione con più ...

Carcere di Pesaro: casi positivi in continua crescita, adesso sono 58

Numeri Covid in continua e progressiva crescita su base nazionale e anche nelle realtà locali come quella di Pesaro dove i detenuti positivi adesso sono 58, addirittura 12 in più rispetto all'ultima rilevazione di tre giorni fa. L'aumento sostanziale dei positivi nelle carceri crea molta preoccupazione ...