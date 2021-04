Addio alla blogger Fraintesa: la sua lotta al tumore senza rinunciare al sorriso (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 aprile 2021 - Oggi, a 38 anni, si è spenta a Milano Francesca Barbieri, conosciuta sul web come Fraintesa. Aveva un notissimo blog di viaggi, 'I Viaggi di Fraintesa', ed era seguita da ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 aprile 2021 - Oggi, a 38 anni, si è spenta a Milano Francesca Barbieri, conosciuta sul web come. Aveva un notissimo blog di viaggi, 'I Viaggi di', ed era seguita da ...

Advertising

capuanogio : ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più.… - FiorentinaUno : MERCATO, L’obbiettivo viola S.Inzaghi allontana le voci su un suo addio alla Lazio: “Voglio restare qui per tanti a… - Fiorentinanews : Inzaghi allontana le voci su un possibile addio alla Lazio e Lotito gli offre il rinnovo - qn_giorno : #Milano, addio alla blogger Fraintesa: la sua lotta al tumore senza rinunciare al sorriso - Cody__Allen : @Martino981 Gli chiedono di Giulia perché erano diventati molto amici dall'inizio. Abbiamo assistito solo alla sce… -