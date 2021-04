Zapata: "Inter la più forte? No, ha avuto più tempo per lavorare" (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un periodo di appannamento, Duvan Zapata è tornato a trascinare l' Atalanta con i suoi goal, sognando la Champions League e la Coppa Italia con la sua Dea. Ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha cominciato a parlare proprio di questo duplice obiettivo per l'Atalanta. 'Di facile non c'è nulla. In classifica siamo tutti lì e non possiamo sbagliare mai. Poi c'è la ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un periodo di appannamento, Duvanè tornato a trascinare l' Atalanta con i suoi goal, sognando la Champions League e la Coppa Italia con la sua Dea. Ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha cominciato a parlare proprio di questo duplice obiettivo per l'Atalanta. 'Di facile non c'è nulla. In classifica siamo tutti lì e non possiamo sbagliare mai. Poi c'è la ...

