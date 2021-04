Verona | furto e spaccio di droga | due arresti nel fine settimana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona furto

veronaoggi.it

A seguito di convalida dell'arresto veniva disposta la misura del divieto di dimora a, con obbligo di firma quotidiano presso la polizia giudiziaria. Ulteriore attività da segnalare è l'......incontrato oggi i militari della Stazione di Pomigliano d'Arco e del Gruppo di Castello di Cisterna per complimentarsi per la tempestività con la quale sono stati individuati i responsabili del...Due arresti eseguiti dai carabinieri di Verona nel corso del fine settimana. Il lockdown non ferma i criminali. Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari ...In fase di costruzione vendesi appartamento al piano terra, composto da soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto, doppi...Read More? ...