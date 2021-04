Vaccini Covid, venduti su Telegram a prezzi esorbitanti: sequestrati canali con oltre 4000 iscritti (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Deep Web si è affacciato su Telegram: tramite l’app vengono quotidianamente venduti svariati materiali illegali tra cui, adesso, anche i Vaccini contro il Covid. Attraverso il Dark-Web, a prezzi esorbitanti, venivano proposti al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e Moderna inc. Per una ‘presunta dose’ di vaccino il costo è di 115 euro, si spende invece fino a 20.000 euro per uno stock di 800 fiale. Il tutto, come ciliegina sulla torta, con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta. Questo business redditizio ha attratto migliaia di persone interessate ad immunizzarsi dal virus senza attendere le tempistiche della campagna vaccinale in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Deep Web si è affacciato su: tramite l’app vengono quotidianamentesvariati materiali illegali tra cui, adesso, anche icontro il. Attraverso il Dark-Web, a, venivano proposti al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e Moderna inc. Per una ‘presunta dose’ di vaccino il costo è di 115 euro, si spende invece fino a 20.000 euro per uno stock di 800 fiale. Il tutto, come ciliegina sulla torta, con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta. Questo business redditizio ha attratto migliaia di persone interessate ad immunizzarsi dal virus senza attendere le tempistiche della campagna vaccinale in ...

