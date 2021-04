Tegola Roma, emergenza totale per Fonseca: 5 giocatori in isolamento (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è ansia in casa Roma. Dopo le positività dei 4 membri dello staff della nazionale italiana e di Leonardo Bonucci, 5 giocatori giallorossi sono in isolamento. Il momento magico della nazionale italiana è stato oscurato in parte dal focolaio scoppiato tra gli azzurri: quattro membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. A diffondere la notizia è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è ansia in casa. Dopo le positività dei 4 membri dello staff della nazionale italiana e di Leonardo Bonucci, 5giallorossi sono in. Il momento magico della nazionale italiana è stato oscurato in parte dal focolaio scoppiato tra gli azzurri: quattro membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. A diffondere la notizia è L'articolo proviene da Inews.it.

Dalla_SerieA : News della giornata. Tegola Kumbulla: out almeno un mese. Controlli per Mkhitaryan, si studia il post Dzeko -… - infoitsport : Roma, tegola Kumbulla: lesione al menisco. Ecco quanto starà fuori - infoitsport : Roma, tegola Kumbulla: lesione al menisco, stagione finita per il difensore - sportli26181512 : Roma, stagione a rischio per Kumbulla: lesione del menisco: Brutta tegola per Marash Kumbulla e per la Roma: per il… - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Roma, tegola Kumbulla: lesione al menisco, stagione finita per il difensore -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Roma Sassuolo, un caso di positività al Covid nel gruppo squadra Kaan Ayhan , dunque, non sarà disponibile per il prossimo impegno del club neroverde in campionato questo fine settimana contro la Roma alle 15.00. Una tegola per De Zerbi che dovrà pensare bene a ...

Calcio: Roma, lesione del menisco del ginocchio destro per Kumbulla Tegola per la Roma. Il difensore Marash Kumbulla, infortunatosi con la maglia della nazionale albanese, si è lesionato il menisco del ginocchio destro. La stagione per il 21enne centrale potrebbe già ...

Tegola Roma, emergenza totale per Fonseca: 5 giocatori in isolamento Inews24 Tegola Roma, emergenza totale per Fonseca: 5 giocatori in isolamento C’è ansia in casa Roma. Dopo le positività dei 4 membri dello staff della nazionale italiana e di Leonardo Bonucci, 5 giocatori giallorossi sono in isolamento. Paulo Fonseca (Foto: Getty) Il momento ...

Juve, Bonucci positivo al Covid JUVE COVID BONUCCI – Ancora un caso di Covid nel mondo del calcio. Dopo Ayhan del Sassuolo, è la volta di Leonardo Bonucci. Lo comunica la Juventus con una nota ufficiale: “Di ritorno dal ritiro della ...

