Tari a livello record, attività chiuse ma i Comuni aumentano la tassa (Di giovedì 1 aprile 2021) Nonostante il blocco delle attività economiche causa Covid e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta – oltre cinque milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019 – il costo totale della tassa rifiuti (Tari) non si ferma e raggiunge il livello record di 9,73 miliardi di euro con un incremento dell'80% negli ultimi dieci anni. Sono i dati dell'Osservatorio Tasse locali di Confcommercio, che chiede interventi strutturali per rendere effettivo il principio europeo "chi inquina paga" e commisurare la Tari ai rifiuti realmente prodotti. Un "vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del terziario, già duramente colpite dagli effetti della pandemia, con costi che restano ancora troppo alti e sproporzionati a fronte dei quali, peraltro, non ...

